شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الطائف يُتوّج الفائزين ببطولة جمال الخيول والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، توّج محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، الفائزين ببطولة الإنتاج المحلي لجمال الخيل العربية الثامنة، والتي أُقيمت على مركز المسرة الدولي للفروسية بالطائف على مدى ثلاثة أيام.

وقام الميموني بتوزيع الجوائز على الفائزين بحضور رئيس مجلس إدارة مركز المسرة للفروسية الدكتور تركي السديري، كما كرّم الجهات الراعية للمناسبة.

يُذكر أن البطولة أتت في إطار العمل على النهوض بمستوى الجواد العربي والمحافظة على أصالته، ودور المملكة في هذا الجانب، والعمل على أن تكون البطولة بوابة للتأهل للمشاركات المحلية في المحافل الدولية، والتركيز على كل ما يميز الوطن في الهوية العربية الأصيلة والارتباط بها.