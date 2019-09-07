شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق في انفجار منزل يحوي مواد متفجرة بـ «خميس مشيط» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (خميس مشيط) قضى مواطن وأصيبت زوجته وابنه في انفجار فناء منزل شعبي بمركز تندحة في محافظة خميس مشيط. قضى مواطن وأصيبت زوجته وابنه في انفجار فناء منزل شعبي بمركز تندحة في محافظة خميس مشيط. ووفقا لشرطة منطقة عسير، فإنه في تمام الساعة 6:45 من مساء اليوم (السبت)، باشرت الجهات الأمنية بخميس مشيط بلاغاً عن انفجار في فناء منزل شعبي مكون من دور واحد يقع بقرية مجعل الجنوبي التابعة لمركز تندحة، نتجت عنه وفاة مواطن وإصابة زوجته وابنه إصابات بليغة، تم نقلهم إلى المستشفى، واتضح عند انتقال الجهات المختصة أن الانفجار في الموقع يحوي مخلفات من بينها مواد متفجرة، ولا تزال التحقيقات جارية لاستقصاء كافة الملابسات.



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