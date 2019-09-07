السعودية | محمد بن سلمان وماكرون يبحثان أمن واستقرار المنطقة

شكرا لقرائتكم محمد بن سلمان وماكرون يبحثان أمن واستقرار المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي، في اتصال هاتفي اليوم، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة من أجل أمن واستقرار المنطقة.

وأيضاً جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات السعودية الفرنسية، والتأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.