محمد بن مسعود - الدمام - "أمانة جدة" توقف هدم مبنى الإذاعة والتلفزيون لحين التأكد من التصاريح

عبدالله الراجحي

الخليج 365

2019-09-07

أوقفت أمانة محافظة جدة هدم مبنى الإذاعة والتلفزيون بالمحافظة لحين مراجعة البلدية، والتأكد من التصاريح المعتمدة للموقع.

وأوضح لـ"الخليج 365" مصدر مختص أن مراقبي البلدية زاروا الموقع، ووجدوا البوابة مغلقة؛ وهو ما جعلهم يضعون إشعارًا بالمراجعة موضَّحًا به إيقاف العمل.

وعلى صعيد ذي صلة، نفى الدفاع المدني علاقته بالأمر، وبيّن أن الموضوع بين الأمانة والمسؤولين عن المنشأة، ولا علاقة للدفاع المدني به.