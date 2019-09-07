دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper ضرب موظفة في استقبال فندق بصبيا.. ومصادر تكشف تفاصيل الواقعة

تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر اقتحام شخص مكتب الاستقبال في أحد فنادق صبيا بمنطقة جازان، لينهال بالضرب على موظفة، قبل أن يتدخل الموظفون لإبعاده.

وحول الحادث، كشفت المرأة التي رفضت ذكر اسمها، تفاصيل الواقعة، قائلة، إن شخصًا جاء ليسأل عن المساج، فأبلغته بأنه مغلق، إلا أنه لم يقتنع وعاد ليكرر السؤال، فأجبته بنفس الإجابة التي على إثرها رماني بلفظ لم أقبله فسكبت عليه كوب قهوة.

وأوضحت الموظفة أن الشخص انهال عليها بالضرب ورماها ببعض الموجودات في المكتب، قبل أن يتدخل الموظفون لإبعاده عنها، مشيرة إلى أنها تقدمت ببلاغ عن الواقعة التي بدأت الشرطة التحقيق فيها.