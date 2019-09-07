موظفة الفندق المعتدى عليها: رفضت طلب الشاب الصعود إلى الغرفة لمعاينتها.. فشتمني وضربني.. ولن أتنازل...

أكدت موظفة الاستقبال المعتدى عليها في أحد فنادق محافظة صبيا، أنها لن تتنازل عن حقها في القضية، مبينة أنها تعيش حالة نفسية سيئة نتيجة ما تعرضت له من ضرب وإهانة.

وأضافت وفقًا لصحيفة «عكاظ» أنها دونت تفاصيل الحادثة للجهات الأمنية، وهي الآن تقوم بكافة الإجراءات لإنصافها، مشيرة إلى أنها ومنذ الحادثة وهي مبتعدة عن مواقع التواصل الاجتماعي لتجنب مشاهدة المقطع المتداول الذي أصابها بالبكاء. وأضافت: «الحادثة وقعت عندما دخل أحد المواطنين للفندق مساء الجمعة وطلب استئجار غرفة فندقية، وطلب مني الصعود للغرفة معه لينظر إليها قبل الاستئجار، إلا أنني رفضت طلبه لعدم وجود عامل الفندق في ذلك الوقت، وطلبت منه الانتظار ففاجأني بعبارات وقحة وسبّ أهلي، فلم أحتمل، ما دفعني لسكب كوب القهوة الباردة عليه، وعلى الفور قام بضربي».