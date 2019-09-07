قال الإعلامي فهد كاملي أن تقريراً طبياً صدر بالفعل من مستشفى صبيا بخصوص واقعة الاعتداء على موظفة استقبال في أحد فنادق جازان. وغرد الكاملي عبر حسابه على موقع التواصل تويتر “التقرير الطبي الصادر من مستشفى صبيا منح الموظفة نورة 8 أيام لمدة الشفاء وذلك لما تعرضت من اعتداء”.
وكانت الموظفة كشفت ملابسات ماحدث لها قيام أحد الراغبين في السكن بالفندق باستفزازها ومطالبتها بالصعود معه للغرفة قبل الاستئجار. وكان مصدر مسؤول في النيابة العامة قد كشف عن مباشرة إجراءات التحقيق في قضية الاعتداء على موظفة تعمل في أحد الفنادق وهو ما أظهره مقطع فيديو تداوله النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشدد المصدر على عدم التهاون في التصدي لمثل هذه التصرفات والتحقيق مع كل من تقتضي المصلحة التحقيق معه للوقوف على حيثيات القضية.
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن التقرير الطبي للموظفة المعتدى عليها من قبل شخص داخل فندق بجازان! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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