تعميم من «التعليم» يحدِّد دور مدراء المدارس في متابعة حافلات التلاميذ

شددت وزارة التعليم على كل إدارات التعليم بمختلف مناطق المملكة بضرورة مراعاة سلامة الطلاب والطالبات المشمولين بالنقل المدرسي، من خلال تنفيذ عدة إجراءات وتدابير، أهمها إبلاغ ولي أمر الطالب أو الطالبة خلال أول نصف ساعة من بدء اليوم الدراسي في حالة التغيب عن الحضور برساله نصية.

وأكدت الوزارة، في تعميم لها، على المديرين والمديرات بالمدارس، ضرورة التأكيد على سائقي الحافلات المدرسية بتفقدها والتأكد من نزول الطلاب والطالبات، سواء بالفترة الصباحية أو ظهرًا، مع التشديد على السائقين بالتوقف التام والصحيح أمام بوابة المدرسة أثناء نزول وركوب الطلاب والطالبات.

وأشارت «التعليم» إلى أهمية استغلال الأنشطة المدرسية بما فيها الإذاعة الصباحية؛ لتوعية الطلاب والطالبات بضرورة إتباع إجراءات السلامة والالتزام بها أثناء الوجود في الحافلة.

كما طالبت الوزارة بأهمية تفعيل دور مشرف ومشرفة النقل في المدرسة في كل ما يتعلق بأمور النقل.