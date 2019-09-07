أمير جازان بالنيابة يوجه باتخاذ الإجراءات النظامية بحق المعتدي على «فتاة الفندق» بصبيا

وجه أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز، الجهات المختصة بإكمال اللازم واتخاذ الإجراءات النظامية في واقعة اعتداء شاب على موظفة فندق بمحافظة صبيا، لافتًا إلى أنه سيُتابع باستمرار كل المستجدات بالحادثة .

ويأتي هذا التوجيه بعد أن سارعت النيابة العامة لمباشرة إجراءات التحقيق في قضية اعتداء شاب على موظفة تعمل في أحد فنادق محافظة صبيا بمنطقة جازان.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطع فيديو يظهر فيه شاب يعتدي بالضرب على فتاة تعمل في أحد الفنادق، قبل أن يتدخَّل الموظفون لإبعاده.

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وشدد المصدر على أن النيابة العامة لن تتهاون في التصدي لمثل هذه التصرفات والتحقيق مع كل من تقتضي المصلحة التحقيق معه للوقوف على حيثيات القضية وسرعة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للوصول إلى حقائق الأمور، وستحيط التحقيقاتُ الحادثةَ من جميع جوانبها، وعلى أن التصرف في هذا الشأن سيكون طبقًا لنظام الإجراءات الجزائية.

وحول الحادث، كشفت المرأة التي رفضت ذكر اسمها، تفاصيل الواقعة، قائلةً: «إن شخصًا جاء ليسأل عن المساج، فأبلغتُه بأنه مغلق، إلا أنه لم يقتنع وعاد ليكرر السؤال، فأجبتُه بالإجابة، فرماني بلفظ لم أقبله فسكبت عليه كوب قهوة».

وأوضحت الموظفة أن الشخص انهال عليها بالضرب، ورماها ببعض الموجودات في المكتب، قبل أن يتدخل الموظفون لإبعاده عنها، مشيرةً إلى أنها تقدمت ببلاغ عن الواقعة التي بدأت الشرطة التحقيق فيها.