تخصيص قاعة للنساء بالمسجد الحرام لمشاهدة مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن

خصّصت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلةً في الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم- قاعة للنساء لمشاهدة أحداث التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، في دورتها الحادية والأربعين، التي يشارك فيها هذا العام 146 متسابقًا من 103 دول من مختلف دول العالم، وتقام فعالياتها بالمسجد الحرام.

وزودت القاعة التي تقع بجوار القاعة الرئيسية للمسابقة بتوسعة الملك عبدالله بالمسجد الحرام، بشاشة ضخمة تتيح من خلالها أمانة المسابقة للنساء متابعة المسابقة.

وأكد مدير الجامعة الإسلامية المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي، أن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في نسختها الحادية والأربعين؛ تؤكد عنايته الكبيرة واهتمامه البالغ بخدمة كتاب الله ونشره وتعليمه، مشيرًا إلى أن هذه البلاد المباركة قامت ركائزها على كتاب الله -تعالى- وسنة رسوله -عليه الصلاة والسلام- وحملت على عاتقها العناية بالقرآن الكريم، من خلال مشروعات كبرى يأتي في مقدمتها إنشاء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الذي وصلت ثماره أصقاع الدنيا، وأصبح القرآن الكريم مع ترجماته بلغات العالم بين أيدي المسلمين أينما وُجدوا.

وقال، بمناسبة انطلاق التصفيات النهائية للمسابقة في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة: «إن المسابقة إحدى أدوات تشجيع الناشئة على حفظ كتاب الله وتدبُّر آياته والعمل بأوامره واجتناب نواهيه؛ فهي تبذر الخير في مجتمع الخير، لتبقى بلادنا المباركة نبراسًا للحق والهدى والاعتدال»، منوهًا بدورها أيضًا في تعزيز تربية الأجيال على كتاب الله، باعتباره طريق الحق والمرشد العظيم لحياة المسلم وآخرته، وأن حمل القرآن في الصدور بمنزلة الخطوة الأولى للإبداع، الذي يربط الإيمان بالعمل ليكون المسلم خادمًا لدينه، صالحًا لوطنه.

وثمن العتيبي الجهود التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في إنجاح المسابقة وتحقيق أهدافها وتوفير كافة الإمكانات وتذليل كل السبل، سائلًا الله أن يسدد الخطى ويبارك الجهود.