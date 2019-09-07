تعيين «نورة آل مسرع» مديرًا لمركز رجال وسيدات الأعمال بعسير

أصدر أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، اليوم السبت، قرارًا يقضي بتعيين «نورة بنت مسرع آل مسرع» مديرًا لمركز رجال الأعمال بأمانة منطقة عسير.

ويهدف القرار إلى أن تشغل المرأة السعودية في أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها، مناصب قيادية، ضمن خطة تهدف إلى تطوير العمل البلدي بالأمانة.

وقال أمين منطقة عسير إنه انطلاقًا من مبدأ استقطاب الكفاءات الإدارية لإنجاز أعمال الإدارة، وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030 من حيث إشراك العنصر النسائي في تولي المناصب القيادية، وإيمانًا من الأمانة بدور المرأة السعودية في العمل بالقطاع البلدي وبقدرتها على الإنجاز، وفي احتضان الأفكار الإبداعية، فإن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة الأمانة لتطوير العمل البلدي، وإعطاء المرأة السعودية فرصة لتولي المناصب القيادية في العمل البلدي، خصوصًا مع دخول المرأة في العديد من الأنشطة.

Advertisements

ويعد قرار تعيين «نورة بنت مسرع» هو رابع قرار يصدره أمين منطقة عسير لتمكين المرأة من شغل المناصب القيادية بالأمانة.

ويهدف مركز رجال الأعمال إلى تقديم أرقى الخدمات للمستثمرين عبر توفير كافة التسهيلات التي تلبي تطلعاتهم، وبما يتناسب معهم، خصوصًا أن رغبة الأمانة تتبلور في توفير خدمات راقية للمستثمرين؛ وذلك من خلال الاهتمام بشكل مباشر ومكثف بالمستفيدين عبر مواكبة كل جديد بما يرتقي بمستوى وجودة ما يُقدَّم لهم من خدمات، والاستماع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم للعمل على تلبيتها بالصورة التي تُمكِّنهم من تطوير أعمالهم التجارية والخدمية، وتسهيل أنشطتهم في خدمة اقتصاديات منطقة عسير.

يذكر أن مركز رجال الأعمال يعد الأول من نوعه على مستوى أمانات المملكة؛ علمًا بأن الأمانة هيأت بالمركز عددًا من المقرات المُجهَّزة بكافة احتياجاتها للجهات الحكومية ذات العلاقة لتسهيل أعمال مستفيدي المركز، التي تتمثل في الغرفة التجارية بأبها، والدفاع المدني، والجوازات، وكتابة العدل، ومكتب العمل، والزكاة والدخل.