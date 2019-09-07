الأرصاد: استمرار السحب الرعدية الممطرة ورياح مثيرة للغبار على عدة مناطق بالمملكة.. الأحد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -في تقريرها عن طقس غد الأحد- استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي «جازان وعسير» تشمل الأجزاء الساحلية منها وتمتد إلى مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة.

وفي بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، أشارت «هيئة الأرصاد» إلى نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، يحد مدى الرؤية الأفقية على مناطق «الشرقية ونجران ومكة المكرمة والمدينة المنورة» وعلى الأجزاء الساحلية الغربية والجنوبية الغربية من البحر الأحمر.

وحول حالة البحر الأحمر، قالت الهيئة إن حركة رياحه السطحية شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع موجه متر إلى مترين ونصف، وحالته متوسطة الموج إلى مائجة.

أما الخليج العربي، فأكدت الهيئة أن حركة رياحه السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة تتحول مساءً إلى شمالية شرقية، وارتفاع موجه نصف متر إلى متر ونصف، وحالته متوسطة الموج.

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وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة بدءًا من الأحد القادم حتى الثلاثاء، مشيرةً إلى ازدياد كمية الأمطار الرعدية الغزيرة ازديادًا يؤدي إلى جريان السيول.

وأضافت الهيئة -في بيان عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»- أن الأمطار الغزيرة ستؤدي إلى جريان السيول، وتصحبها تيارات هابطة نشطة السرعة على مرتفعات منطقتي «جازان وعسير»، فيما تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة على مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة، مشيرةً إلى تأثر الأجزاء الساحلية لتلك المناطق بالحالة المتوقعة.

كما نبهت الهيئة إلى أن منطقة تبوك (البدع – تبوك – حقل) تشهد رياحًا سطحية نشطة مثيرة للأتربة تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية، بدءًا من الرابعة والنصف عصر اليوم الجمعة، حتى الساعة الرابعة صباح غد السبت.