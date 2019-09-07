«تعليم جازان» تعتمد مزايا لخدمة المدارس المتميزة في الاختبارات الدولية والقياس

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان عددًا من المزايا الجديدة ستُمنح للمدارس الحاصلة على مراكز متقدمة في نتائج الاختبارات الدولية والقياس.

واشتملت المزايا على منح قادة تلك المدارس بطاقة التميز من «تعليم جازان» التي تضمن لهم الأولوية في تقديم الخدمات، وتوفير احتياجات المدرسة، بما يتناسب مع تفوُّق وتميُّز طلابها وطالباتها، إضافةً إلى استضافة قادتها في الملتقيات والمناسبات التعليمية كخبرات تربوية وتعليمية مع تخصيص مقاعد لهم في تلك الملتقيات ترمز إلى ما حققوه من إنجاز.

كما تضمَّنت المزايا الجديدة تقديم الخدمات التعليمية والإدارية لقادة تلك المدارس في مقر عملهم دون تكليفهم عناء مراجعة مكاتب التعليم أو الإدارة العامة؛ وذلك عبر فريق عمل خُصِّص لخدمتهم.

وأوضح المدير العام لـ«تعليم جازان» الدكتور إبراهيم أبو هادي، أن هذه المزايا تأتي في إطار سعي الإدارة إلى تحسين نواتج التعلم، ورفع مستوى التحصيل، وتقديم الخدمات التعليمية المتميزة للطلاب لمساعدتهم على تحقيق نتائج عالية في الاختبارات.

وأضاف أبو هادي أن هذه المزايا ستُسهم في ارتقاء العملية التعليمية، وبث روح التنافس الشريف، بما يعود بالنفع على الطلاب والطالبات، كما ستسهم في نشر ثقافة التميز والتفوق في الميدان التعليمي، مؤكدًا أنها تعد الخطوة الأولى، وستتبعها العديد من الخطوات والمزايا دعمًا للميدان التعليمي، وتحفيزًا للجميع على تقديم كل ما من شأنه دعم العملية التعليمية والمساهمة في صناعة جيل واعد قادر على مواكبة التطورات والمتغيرات المتسارعة، يسهم في تنمية وبناء وطنه ويحقق رؤيته الطامحة.