هجن الأمير تركي بن محمد تظفر بنصيب الأسد في أشواط الرموز الرئيسة

سجل هجن الأمير تركي بن محمد بن فهد، حضورًا مميزًا في أول انطلاق أشواط الرموز ضمن منافسات مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية.
وسيطرت هجن الأمير تركي بن محمد بن فهد على شوطي الرموز المفتوحة، بعدما حسمت البكرة «الصميما» الشوط الأول للبكار بتوقيت زمني قدرة (02:48:07), فيما سيطر القعود (نواف) على المركز الأول من الشوط الثاني الرموز بتوقيت زمني قدرة (02:45:03)
وجاء شوط الرمز الثالث من نصيب «إنجاز» المملوكة لفالح البلوي، وفي الشوط الرابع ذهب الرمز مع «ملبي» لمحسن بن محمد اليامي.
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