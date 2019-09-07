متحدث الأرصاد: أي توقعات مبكرة لفصل الخريف لا يُعتدّ بها وحالة عدم استقرار تبدأ غدًا

أوضح المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني، أن الهيئة سبق أن أعلنت دخول فصل الخريف أرصاديا، كما أصدرت تقريرًا أشارت فيه إلى تأثر أجواء المملكة بحالة عدم استقرار ابتداءً من الأحد 8 من سبتمبر الجاري إلى الثلاثاء 10 من نفس الشهر.

وفي بيان نشره الحساب الرسمي لـ«هيئة الأرصاد»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال: قد لاحظت الهيئة عبر مواقع التواصل وبعض وسائل الإعلام تقارير عن توقعات مبكرة لفصل الخريف، لافتًا إلى أن هذا لا يُمكن الاعتداد به أرصاديًا.

وتابع: ما يُمكن إعلانه هو الملامح المناخية للفصل وذلك من خلال تحليل معلومات الطقس خلال الأعوام الماضية، وهذا ما قامت به الهيئة عبر تحليل معلومات المناخ التاريخية للخمسين عامًا السابقة، وكذلك استخدام نماذج مناخية تعطي نظرة أولية لملامح المناخ المستقبلي لفترات فصلية، ومن ثم إعداد التقرير المناخي لفصل الخريف، والذي سيُنشر رسميًا وتُبلَّغ به الجهات ذات الاختصاص المعنية بآلية التعامل مع الظواهر الجوية.

واختتم البيان، بمطالبة وسائل الإعلام بتوخي الدقة وأخذ المعلومات من مصدرها الرسمي والابتعاد عن المعلومات التي تُسهم في التشويش على المجتمع.