5 مزايا
اشتملت المزايا المقدمة على: منح قادة المدارس بطاقة التميز من تعليم جازان التي تضمن لهم الأولوية في تقديم الخدمات، وتوفير احتياجات المدرسة بما يتناسب مع تفوق وتميز طلابها وطالباتها، واستضافة قادتها في الملتقيات والمناسبات التعليمية كخبرات تربوية وتعليمية، وتخصيص مقاعد لهم في تلك الملتقيات ترمز لما حققوه من إنجاز، وتقديم الخدمات التعليمية والإدارية لقادة تلك المدارس في مقار عملهم دون تكليفهم عناء مراجعة مكاتب التعليم أو الإدارة العامة، وذلك عبر فريق عمل خصص لخدمتهم.
نواتج التعلم
أكد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم أبوهادي أن هذه المزايا تأتي في إطار سعي الإدارة إلى تحسين نواتج التعلم ورفع مستوى التحصيل وتقديم الخدمات التعليمية المتميزة للطلاب لمساعدتهم على تحقيق نتائج عالية في الاختبارات، مشيرا إلى أنها ستسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية وبث روح التنافس الشريف بما يعود بالنفع على الطلاب والطالبات ونشر ثقافة التميز والتفوق في الميدان التعليمي، مضيفا أن هذه المزايا تعد الخطوة الأولى وسيتبعها العديد من الخطوات والمزايا، دعماً للميدان التعليمي وتحفيزاً للجميع لتقديم كل ما من شأنه دعم العملية التعليمية والمساهمة في صناعة جيل واعد قادر على مواكبة التطورات والمتغيرات المتسارعة ويسهم في تنمية وبناء وطنه ويحقق رؤيته الطموحة.
أبرز الأهداف المحققة
تحسين نواتج التعلم
رفع مستوى التحصيل
تقديم الخدمات التعليمية المتميزة
المساعدة في تحقيق نتائج عالية بالاختبارات
الارتقاء بالعملية التعليمية
بث روح التنافس الشريف
نشر ثقافة التميز والتفوق
دعم الميدان التربوي
كانت هذه تفاصيل خبر طموحات تعليم جازان تقود مدارسها إلى التميز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.