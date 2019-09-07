طموحات تعليم جازان تقود مدارسها إلى التميز

منذ أن كُلّف الدكتور إبراهيم أبوهادي النعمي بقيادة تعليم جازان من خلال امتلاكه الفكر القيادي والخبرة الأكاديمية وتسخيرهما لرفع مستوى التعليم بالمنطقة بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030، خطت المدارس خطوات كبيرة نحو التميز والوصول إلى العالمية من خلال اعتماد 6 مزايا للمدارس الحاصلة على مراكز متقدمة في نتائج الاختبارات الدولية والقياس، وحصلت مدرسة النجامية بالحد الجنوبي على صدارة مدارس جازان في التميز بالاختبارات الدولية والقياس.

5 مزايا

اشتملت المزايا المقدمة على: منح قادة المدارس بطاقة التميز من تعليم جازان التي تضمن لهم الأولوية في تقديم الخدمات، وتوفير احتياجات المدرسة بما يتناسب مع تفوق وتميز طلابها وطالباتها، واستضافة قادتها في الملتقيات والمناسبات التعليمية كخبرات تربوية وتعليمية، وتخصيص مقاعد لهم في تلك الملتقيات ترمز لما حققوه من إنجاز، وتقديم الخدمات التعليمية والإدارية لقادة تلك المدارس في مقار عملهم دون تكليفهم عناء مراجعة مكاتب التعليم أو الإدارة العامة، وذلك عبر فريق عمل خصص لخدمتهم.

نواتج التعلم

أكد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم أبوهادي أن هذه المزايا تأتي في إطار سعي الإدارة إلى تحسين نواتج التعلم ورفع مستوى التحصيل وتقديم الخدمات التعليمية المتميزة للطلاب لمساعدتهم على تحقيق نتائج عالية في الاختبارات، مشيرا إلى أنها ستسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية وبث روح التنافس الشريف بما يعود بالنفع على الطلاب والطالبات ونشر ثقافة التميز والتفوق في الميدان التعليمي، مضيفا أن هذه المزايا تعد الخطوة الأولى وسيتبعها العديد من الخطوات والمزايا، دعماً للميدان التعليمي وتحفيزاً للجميع لتقديم كل ما من شأنه دعم العملية التعليمية والمساهمة في صناعة جيل واعد قادر على مواكبة التطورات والمتغيرات المتسارعة ويسهم في تنمية وبناء وطنه ويحقق رؤيته الطموحة.

أبرز الأهداف المحققة

تحسين نواتج التعلم

رفع مستوى التحصيل

Advertisements

تقديم الخدمات التعليمية المتميزة

المساعدة في تحقيق نتائج عالية بالاختبارات

الارتقاء بالعملية التعليمية

بث روح التنافس الشريف

نشر ثقافة التميز والتفوق

دعم الميدان التربوي