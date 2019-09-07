تحرك لمنع تسرب البيانات السرية بالأجهزة الحكومية

يعتزم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» تنفيذ مشروع يهدف إلى منع تسرب البيانات، وضمان مراقبة البيانات الحساسة والتحكم بها، ويشمل المشروع الذي طرحه المركز للمنافسة على القطاع الخاص، منع تسرب البيانات ومراقبة البيانات الحساسة وتوفير حلول تقنية من رخص ودعم، وكذلك تقليل احتمالية وأثر أي تسرب محتمل للبيانات من خلال تطبيق أحد حلول منع فقدان البيانات. وتشير الدراسات التقنية إلى أن تسريب البيانات قد يحدث عن هجوم مباشر، أو خطأ بشري، أو ثغرات في التطبيقات المستخدمة، أو إهمال الممارسات الأمنية الواجبة، وفي كل الأحوال يتم الكشف عن معلومات غير مُخصصة لإطلاع الجمهور بما في ذلك البيانات الشخصية الصحية والمالية والأسرار التجارية والملكية الفكرية، وبيانات يُمكن من خلالها كشف هوية الأشخاص، وجميعها بيانات قد تصب في صالح أطراف عدة، ولا يقتصر خطر تسريب البيانات على الحوسبة السحابية.

عوامل تسرب البيانات

- هجوم مباشر

- أو خطأ بشري

- ثغرات في التطبيقات المستخدمة

- إهمال الممارسات الأمنية الواجبة

أداء

أنشئ المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (3) بتاریخ 1437/1/6، بناءً على توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كجهة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ترتبط تنظیمیاً برئيس مجلس الوزراء.

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مهام المركز

1. بناء مؤشرات وأدوات قياس أداء الأجهزة، واعتمادها وتطويرها بشكل مستمر

2. إعداد التقارير عن نتائج أداء الأجهزة، التي يمكن توظيفها في مراجعة وتحسين الأداء الحكومي

3. دعم عمليات تحسين الخدمات الحكومية وتطويرها من خلال قياس جودة الخدمات ورضا المستفيدين

4. دعم الأجهزة في تنفيذ غاياتها وخططها الإستراتيجية وفق مؤشرات تسهم في ضمان تحقيق أهدافها ومبادراتها ومشروعاتها المعتمدة

5. تحديد وتحليل المخاطر وأوجه الصعوبات التي تواجه الأجهزة في مسارها لتحقيق أهدافها واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها

6. نشر ثقافة قياس ومراجعة وتحسين أداء الأجهزة، وتعزيز قدراتها في هذا المجال