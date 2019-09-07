سفلتة طريق بئر عسكر بنجران تنهي معاناة السكان

تجاوب فرع وزارة النقل بمنطقة نجران فور استلام مديره العام المهندس وبران عطشان العمل، مع ما طرحته «دوت الخليج» بشأن معاناة أهالي المحافظات الشمالية من انقطاع طريق «بئر عسكر- النقعاء» بسبب الأمطار، وعدم سفلتة الطريق البديل أسفل عقبة حمران، وتم إنهاء معاناة السكان وسفلتة الطريق البديل، بعد أن انتظر الأهالي 3 أشهر حتى تجد إدارة النقل الحلول اللازمة للطريق الذي جرفت السيول منه 2 كم من الأسفلت والمصدات بالطريق الرئيسي عقب افتتاحه رمضان الماضي.

طريق رملي

كانت «دوت الخليج» زارت الموقع ورصدت عن قرب معاناة الأهالي وعابري الطريق البديل الذين يسلكونه بشكل يومي، والتقت عدداً من المواطنين الذي أبدوا استياءهم الشديد من وضع الطريق الرملي البديل، وأكد سعيد آل أبالطحين أن طريق بئر عسكر- النقعاء يعد الشريان الرئيسي لمحافظتي حبونا وبدر الجنوب، وتكمن أهميته في اختصاره لما يقارب 30 كم عن الطرق الأخرى، ويرتاده مئات السيارات يوميا من طلاب وطالبات جامعة نجران والمعلمين والمعلمات الذين يفضلون السكن بمدينة نجران والموظفين، لكن مع بداية العام الدراسي الجديد شهد هذا الطريق كثافة وحركة مرورية عالية، مما تسبب في تصاعد الغبار بشكل مضر صحيا لعابري الطريق وللمنازل المجاورة خاصة على الأطفال والمرضى المصابين بالربو، فيما استغرب مهدي محمد تأخر طرق نجران بسفلتة هذا الطريق البديل، رغم أنها ألزمت،حد المقاولين بمشروع آخر لا يبعد عنه كثيرا بسفلتة الطريق البديل لذلك المشروع وتمت سفلتته في حينه، مؤكدا أن هذا التأخر تسبب للكثير من المواطنين بإتلاف مركباتهم وإصلاحها بين الحين والآخر، وكان من المفترض أن تقوم إدارة النقل بسفلتة الطريق لحين انتهاء المشروع قبل تدخل صحيفة «دوت الخليج».

النقل تصمت

«دوت الخليج» خاطبت إدارة النقل بنجران الأحد 1-9-2019 لتباشر الطرق الثلاثاء 3-9-2019 أي بعدها بثلاثة أيام، عملية رش مادة mc1 الإسفلتية للطريق البديل، وبعد مضي خمسة أيام على الخطاب أرسل المحرر رسالة تذكيرية لمدير عام فرع الوزارة بنجران المهندس وبران عطشان الخميس الماضي 5-9-2019، الذي فضل بعد استلامه الرسالة مباشرة حل المشكلة عمليا، ولم يرد على استفسار «دوت الخليج».