تطوير قيادات الجمعيات الخيرية في جازان

أثمرت مذكرة تفاهم موقعة بين إدارة تنمية المجتمع بفرع وزارة العمل والتنمية بجازان، وشركة تنمية القيادات للتدريب والاستشارات، عن بدء العمل على تطوير وتأهيل القيادات بالجمعيات الخيرية بالمنطقة، والتي تستمر مدة عام كامل، وتشتمل الاتفاقية على تحقيق الأهداف الممثلة في: إعداد خطة عمل تنفيذية متكاملة، واختيار المتدربين وإعدادهم، ومتابعة تنفيذهم لورش التدريب والتأهيل، وإغلاق الأعمال وفق الخطط المرسومة، وإعداد خطة متكاملة للمشروع، والإشراف على التنفيذ. وأكد مدير مركز التنمية الاجتماعية بجازان عبدالله الأمير أن الاتفاقية تأتي انطلاقا من إدارة الطرفين في التعاون والتكامل، واستثمار ما يمثله كل طرف من تميز وتخصص، والرغبة في الإسهام بتنمية المهارات القيادية لقادة الجمعيات، واستثمار طاقاتهم، والتي تعود على الجمعيات والمجتمع بالأثر النافع، مشيرا إلى أن الطرف الأول يعتبر جهة مسؤولة عن تنمية المجتمع والجمعيات، والثاني متخصص في تأهيل وصناعة القيادات في المنظمات غير الربحية، ويملك الخبرة والكفاءة في تنفيذ البرامج التي تحقق الأهداف، مضيفا أنه من الضروري شرح منهجية برنامج الإنتاجية الشخصية الفعالة.



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