فعّلَ التجمع الصحي لمنطقة القصيم الشراكة مع أكاديمية القيادة الصحية لتقديم دورات تدريبية تخصصية ضمن برنامج التحول الوطني لتحقيق رؤية 2030، بالتعاون مع إدارة التحول المؤسسي في مكتب تحقيق الرؤية بوزارة الصحة. وذكر نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الأكاديمية والتدريب بالتجمع الصحي بالقصيم مروان اليحيى، أن الدورات التي أقيمت واستهدفت منسوبي التجمع الصحي بالقصيم حضرها ما يزيد عن 48 موظفا قُسّموا على 7 دورات، تركزت على: إدارة المشروعات، تقييم الأصول والعقارات، تخطيط السعة والقوى العاملة، الإستراتيجية وتخطيط الأعمال.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 7 دورات تخصصية بالتجمع الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.