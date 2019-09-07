فتح باب المنافسة لجائزة التفوق في دورتها الـ14

أعلنت جائزة جازان للتفوق والإبداع عن فتح باب المنافسة والترشيح في دورتها الـ14 للعام الحالي. وأوضح الأمين العام للجائزة الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي النعمي، أن الجائزة تحرص دائماً وبتوجيهات من أمير منطقة جازان رئيس مجلس أمناء الجائزة الأمير محمد بن ناصر ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز على تطوير الجائزة ودعمها بما يخدم جميع المجالات ويزيد من المنافسة بين المتقدمين، مشيرا إلى أن الجائزة تحولت في الدورة السابقة من جائزة محلية لتؤدي دوراً إقليمياً ودولياً بما يعكس دور دوت الخليج في إيجاد جيل قادر على الإبداع والابتكار، حيث توسعَ فرعا الإبداع الأدبي والفني وحماية البيئة دولياً وهذا أتاح ‏التقديم لجميع دول مجلس التعاون، مبينا أن الجائزة شهدت تعديلات نوعية في الفروع كافة بما يضمن تحقيق أعلى قدر من التنافس والتأثير.



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