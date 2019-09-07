120 ممارسا صحيا بورشة علاج الإصابات

شارك 120 ممارسا صحيا من مستشفى محافظة صبيا العام في برنامج بعنوان «الحديث في علاج الإصابات» اشتمل على 4 محاضرات و 3 ورش عمل، نُفّذت من قبل إدارة خدمات التمريض بالتعاون مع إدارة التدريب، حيث ناقش عدد من المختصين أحدث الطرق والمستجدات العالمية في كيفيه التعامل مع حالات الإصابات بقاعة التدريب الرئيسية بالمستشفى. وتضمن البرنامج التدريبي، محاضرات تضمنت كيفية الفحص والتقييم الجسدي للمصاب، وكيفية إدارة مجرى الهواء التنفسي، إضافة إلى معرفة أنواع الإصابات للرأس والصدر والتعامل معها وكيفية نقل الدم للمصاب، كما ضم البرنامج 3 ورش عمل، شملت إدارة مجرى الهواء وطريقة إجراء أنبوب الصدر التروية لمرضى الإصابات.



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