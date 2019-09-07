فيصل بن سلمان: دور هام للأوقاف في تعزيز التعليم

أكد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان أهمية الأوقاف في مجالي التعليم والمكتبات ودورها البارز في تعزيز التعليم بالمنطقة، جاء ذلك خلال لقائه رئيس فريق عمل الأوقاف التعليمية الدكتور أحمد بن محمد علي، وعددا من أعضاء فريق عمل الأوقاف التعليمية وأوقاف المكتبات. ووجه أمير المنطقة فريق العمل إلى مواصلة التنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة بالأوقاف لاستكمال ما تبقى من حصر الأوقاف التعليمية والمكتبات الوقفية، وإعداد دراسات عنها بهدف تطويرها، والاستفادة منها بما يحقق شروط الواقفين من جهة ودعم التعليم والمكتبات في المدينة المنورة من جهة أخرى، مثمنًا في الوقت نفسه جهود أعضاء الفريق التي بذلوها في هذا المجال. وجرى خلال اللقاء استعراض التقرير المقدّم من رئيس فريق العمل الدكتور أحمد بن محمد علي وأعضاء الفريق عن واقع الأوقاف التعليمية والمكتبات الوقفية بالمدينة المنورة.



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