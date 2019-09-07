تشييع شهيدين بالأحساء

قدّم محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود، واجب العزاء والمواساة لعائلة الشهيد وكيل رقيب وليد حسين العمران من منسوبي وزارة الحرس الوطني، الذي استشهد في ميدان الشرف والبطولة، أثناء قيامه بواجبه دفاعاً عن دينه ووطنه في الحد الجنوبي.
كما شيع أهالي مدينة العيون، بحضور المحافظ، جثمان الشهيد عريف حمد بن محمد المكاحلة السبيعي من لواء الملك عبدالعزيز بالحرس الوطني.
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