شكرا لقرائتكم قاعة للنساء بالمسجد الحرام لمشاهدة مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-07 قاعة للنساء بالمسجد الحرام لمشاهدة مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية متابعات الخليج 365 - واس Advertisements خصّصت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم قاعة للنساء لمشاهدة أحداث التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الحادية والأربعين التي يشارك فيها هذا العام 146 متسابقاً من 103 دول من مختلف دول العالم وتقام فعالياتها بالمسجد الحرام.

وزودت القاعة التي تقع بجوار القاعة الرئيسة للمسابقة بتوسعة الملك عبدالله – رحمه الله- بالمسجد الحرام بشاشة ضخمة تتيح من خلالها أمانة المسابقة للنساء متابعة المسابقة.











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