السعودية | شاهد اعتداء على موظفة فندق.. وأمير جازان يوجه بالتحقيق

شكرا لقرائتكم شاهد اعتداء على موظفة فندق.. وأمير جازان يوجه بالتحقيق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تابع أمير جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد آل سعود، قضية الاعتداء على موظفة تعمل في فندق بمحافظة صبيا التابعة لمنطقة جازان، فورا، ووجه الجهات المختصة بإكمال اللازم واتخاذ الإجراءات النظامية حيال الحادثة.

وكانت شرطة محافظة صبيا باشرت التحقيق بالحادثة، كما تواجد فريق من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في الموقع، فيما باشر فريق من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تحقيقاتها والتقت بالمعتدى عليها.

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وفي التفاصيل التي أظهرها فيديو سجلته كاميرا الفندق نفسه، وراج على منصات التواصل الاجتماعي، قام أحد الأشخاص بالاعتداء على موظفة استقبال بأحد فنادق محافظة صبيا بجازان، فيما قامت الموظفة بسكب القهوة الباردة عليه. وبادرها بالضرب ورمي الموجودات على طاولة الاستقبال، حتى قام عدد من الموجودين بفض تشابك الأيدي والنزاع.

فريق من الشؤون الاجتماعية مع المعتدى عليها

من جانبه قال المهندس أحمد قنفذي مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان لـ"العربية.نت"، بأن القضية جنائية وبيد الجهات المختصة، وأن دورهم اقتصر على التأكد من بيئة عمل الموظفة.

وفي نفس السياق، باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق وشددت على أنها لن تتهاون في التصدي لمثل هذه التصرفات، والتحقيق مع كل من تقتضي المصلحة التحقيق معه، للوقوف على حيثيات القضية، وسرعة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للوصول إلى حقائق الأمور، وإحاطة التحقيقات في الحادثة من جميع جوانبها، والتصرف في هذا الشأن طبقاً لنظام الإجراءات الجزائية.