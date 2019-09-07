، بعد أن نشرت "الخليج 365" خبر اختفائه.. العثور على مفقود عنيزة بـ "رصيفة مكة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - فاعل خير كان قد لاحظه بالقرب من مسجد وأبلغ شقيقه

أسهمَ فاعل خير في التوصل لمفقود "عنيزة"، بعد أن كان قد لاحظه اليوم قبل الظهر، وهو يجلس بجانب أحد المساجد في حي الرصيفة بالعاصمة المقدسة، حينها بدأ يتحدث معه حتى أن عرفَ بأنه هو المفقود وفقًا للمواصفات والصورة التي نشرتها "الخليج 365" له.

وما كان على فاعل الخير إلا أنه تواصل مع شقيق المفقود وإبلاغه، وهو بدوره كونه موجودًا بمكة المكرمة توجه نحوه واستلم شقيقه، والذي على الفور نقله لأحد المستشفيات؛ للاطمئنان عليه كونه كان منهكًا ويعاني الإعياء والتعب، وهو حاليًا يتمتع بصحة جيدة ولله الحمد.

وأعربَ شقيق المفقود بعد العثور عليه عن شكره لفاعل الخير، دون أن يغفل دور "الخليج 365" والتي كانت المُحرك للبحث عنه، شاكرًا العاملين بها، سائلاً الله لهم الأجر والثواب.

وكانت "الخليج 365" قد نشرت عن ذلك المفقود، بعد أن تبلغت الجهات الأمنية في القصيم، ومكة المكرمة، بالبحث عن المواطن "سليمان بن عبدالله الغماس"، البالغ من العمر 57 عامًا، حيث فقدته أسرته بعد أن خرج من منزلهم الكائن في عنيزة بمنطقة القصيم يوم الأربعاء 27 - 12 - 1440هـ.

وفي التفاصيل، أكد أحد أشقاء المفقود لـ "الخليج 365"، أنه يعاني فقدانًا جزئيًا في الذاكرة، وكذلك مريض سكر وضغط، مشيرًا إلى أن كاميرا أحد المطاعم المعروفة بداخل العاصمة المقدسة وتحديدًا في حي النزهة كانت قد رصدته قبل يومين وهو يأكل بداخله، وتمت مشاهدة ذلك التسجيل الخاص بالكاميرا وتأكيد هويته بعد أن ورد البلاغ لشرطة العاصمة المقدسة، وأنه وردته معلومة عن رؤيته من قِبل أحد الأشخاص في مسجد داخل محطة وقود بحي النزهة في مكة أمس الأول وقت صلاة العشاء، ما يعني أنه موجود بالحي ولم يغادره، لحين أن تم العثور عليه اليوم ولله الحمد .