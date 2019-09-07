مقترح ينهض بالمدارس.. خزائن شخصية ومراجعة أوقات الدوام

2019-09-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

تقدم عدد من أبناء المملكة بمقترحات لتطوير المدارس والعملية التعليمية، وذلك عبر وسم بعنوان ” مقترح ينهض بالمدارس “.

في البداية قال محمد الشمري: “يا ليت تحطون في كل مدرسة عيادة طبية فيها ممرض واحد على الأقل، منها تحافظون على سلامة الطلاب بالمدرسة، ومنها تقللون نسب البطالة بين خريجي التخصصات الصحية”.

وقال مواطن يدعى فيصل سعود: “أقترح شراء مناهج تربوية من الشركات المتخصصة مثل هاوتن أو بيرسون وترجمتها وتدريسها، وإن شاء الله يطلع لنا جيل جديد يعرف الاحترام والآداب العامة والنظام”.

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بدوره شدد فواز الشمري على ضرورة تقليص كثافة الفصول الدراسية مبديًا استغرابه من وجود 45 تلميذًا في الفصل الواحد.

أما أبو خالد فاقترح مراقبة المدارس الأهلية والتشديد عليهم؛ لأن أغلبهم لا يأخذون الأمر بجدية.

واقترحت مواطنة أخرى، تغيير الطاولات والكراسي، توسيع للفصول أو تقليل عدد الطلاب داخلها.

بدوره قال الدكتور سامي العنزي: في الابتدائية: معامل مختلفة ومكتبة نوعية مناسبة، وفي المدارس المتوسطة: عيادات وتفعيل فترة الأنشطة الاجتماعية/ الرياضية. أما الثانوية: تكون مهنية أكثر (صناعية- تجارية- عسكرية- صحي/ علمي).. وبشكل عام: خزائن شخصية للطلبة ومراجعة أوقات الدوام.

بدوره اقترح أبو فيصل الجوعي، فصل فروع اللغة العربية عن بعضها وعودة الإملاء والخط والتعبير والقراءة في الابتدائي ووجود لجنة تربوية في كل مدرسة لمحاسبة المخطئ؛ فالجو الفوضوي لا يمكن أن يصنع تعليمًا متميّزًا.