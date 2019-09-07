توجيه وتحريك دعوى قضائية بعد الإعتداء على موظفة فندق

2019-09-07

متابعات الخليج 365 - جازان

وجه أمير منطقة جازان بالنيابة، الأمير محمد بن عبدالعزيز، الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات النظامية في حادثة اعتداء شاب على موظفة استقبال فندق في محافظة صبيا.

وكان الأمير محمد بن عبدالعزيز تابع قضية الاعتداء فور حدوثها، وطالب بإكمال الإجراءات اللازمة

وتداول مغردون مقطع فيديو يظهر اعتداء رجل ملتحٍ على امرأة في مكتب الاستقبال في فندق بصبيا؛ ما تسبب في حالة من التذمر والغضب بين المواطنين الذين طالبوا بسرعة التحقيق في الواقعة ومحاسبة الجاني.

وأطلق المواطنون وسمًا على توتير تصدر الترند السعودي خلال ساعات تحت عنوان: شخص يعتدي على موظفة فندق، طالبوا فيه بسرعة القبض عليه ومعاقبته وفق الأنظمة.

النيابة العامة لن تتهاون:

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وعلى الفور كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة، عن مباشرة إجراءات التحقيق في واقعة الاعتداء على الموظفة.

وقال المصدر: إن النيابة العامة لن تتهاون في التصدي لمثل هذه التصرفات والتحقيق مع كل من تقتضي المصلحة التحقيق معه؛ للوقوف على حيثيات القضية وسرعة التنسيق مع الجهات المعنية للوصول إلى حقائق الأمور واستكمال التحقيقات من جميع جوانبها، والتصرف في هذا الشأن طبقًا لنظام الإجراءات الجزائية.

وزارة العمل تتحرك:

وكان فريق من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وكذلك مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة جازان المهندس عبده مناجي وفريق من الهيئة وقف على الحادث لمتابعة حيثيات الاعتداء على حادث موظفة الفندق.

تحريك دعوى قضائية:

من جهة أخرى أوضح مالك الفندق، رجل الأعمال عبدالله طيري، أنه من المؤسف ما حدث لموظفة الاستقبال التي كانت تؤدي عملها في استقبال نزلاء الفندق من اعتداء غير مبرر من قبل أحد الأشخاص.

وأضاف طيري أنه تم توكيل محامٍ للترافع في قضية الموظفة وأخذ كافة حقوقها وفق الأنظمة والقوانين.