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السفارة في كندا تحذر بعد وصول إعصار دوريان
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذرت السفارة السعودية لدى كندا المواطنين المتواجدين هناك من اقتراب وصول إعصار دوريان المدمر.
وقالت السفارة في بيان لها: نظرًا لتوقع مرور إعصار دوريان اليوم على الأراضي الكندية (مقاطعة نوفا سكوتيا، جزيرة الأمير إدوارد، نأمل من الأخوة المواطنين المتواجدين في تلك المناطق توخي الحيطة والحذر واتباع أنظمة وتعليمات السلامة الصادرة من السلطات المحلية، ومتابعة تطورات الطقس في وسائل الإعلام).
ودعت السفارة المواطنين إلى التواصل معها في الحالات على الرقم الآتي: 0016138908161
وكان عدد قتلى إعصار دوريان المدمر ارتفع إلى 30 شخصًا في جزر الباهاما، حتى يوم أمس وضرب الساحل الأمريكي وتسبب في قطع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل.
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