الان تتابع النيابة العامة تباشر التحقيق في قضية فتاة صبيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تباشر النيابة العامة‬⁩ التحقيق ‏في واقعة عراك ‏بين موظفة فندق ونزيل بصبيا‬⁩. وتحفظت شرطة محافظة صبيا، التابعة لمنطقة جازان، على نزيل بأحد الفنادق، إثر حادث اعتدائه على موظفة استقبال بأحد فنادق المحافظة. وتابع أمير جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز قضية الاعتداء على الموظفة فور حدوثها ووجه الجهات المختصة بإكمال اللازم واتخاذ الإجراءات النظامية بالحادثة.

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