الان تتابع قانوني: 10 سنوات سجن وغرامة مليون ريال عقوبة الاعتداء على الموظف العام والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مكة ـ الخليج 365 ـ محمد السويهري
قال المحامي والمستشار القانوني عبدالكريم القاضي، إن عقوبة استعمال القوة أو تهديد الموظف العام لأجل قضاء أمر غير مشروع، تصل للسجن فيه لمدة 10 سنوات، والغرامة تصل إلى مليون ريال.
وأضاف لـ”الخليج 365”، أن المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة التي نصت على أن “استعمال القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام للحصول منه على قضاء أمرٍ غير مشروع، جرم يعاقب فاعله بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات، وغرامة تصل إلى مليون ريال”.
وأثيرت ضجة اليوم بسبب اعتداء نزيل أحد الفنادق على موظفة.
وتحفظت شرطة محافظة صبيا، التابعة لمنطقة جازان، على نزيل بأحد الفنادق، إثر حادث اعتدائه على موظفة استقبال بأحد فنادق المحافظة.
وتابع أمير جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز قضية الاعتداء على الموظفة فور حدوثها ووجه الجهات المختصة بإكمال اللازم واتخاذ الإجراءات النظامية بالحادثة.
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