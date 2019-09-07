الان تتابع “التعليم”: “الدليل الرابع” لم يصدر وما تم تسريبه غير معتمد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 8:15 م, 7 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي أكدت وزارة التعليم ممثلة في وكالة التعليم العام، اليوم، أن الدليل التنظيمي والإجرائي لمدارس التعليم العام “الرابع” لم يصدر بعد، وما تم تسريبه غير معتمد والمعمول به حالياً هو الإصدار الثالث.

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