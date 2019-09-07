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أمير جازان بالنيابة يوجه باتخاذ الإجراءات النظامية في الاعتداء على موظفة فندق

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جدة - خالد شويل - محمد مكي (جازان)

وجه أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز، الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات النظامية في حادثة اعتداء شاب على موظفة استقبال فندق في محافظة صبيا.

وكان الأمير محمد بن عبدالعزيز تابع قضية الاعتداء فور حدوثها، وطالب بإكمال الإجراءات اللازمة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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