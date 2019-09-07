شكرا لقرائتكم خبر عن أمير جازان بالنيابة يوجه باتخاذ الإجراءات النظامية في الاعتداء على موظفة فندق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد مكي (جازان)

وجه أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز، الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات النظامية في حادثة اعتداء شاب على موظفة استقبال فندق في محافظة صبيا.

وكان الأمير محمد بن عبدالعزيز تابع قضية الاعتداء فور حدوثها، وطالب بإكمال الإجراءات اللازمة.