شكرا لقرائتكم خبر عن «الجمارك»: ضبط 197 ألف حبة كبتاجون في منفذ الحديثة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تمكن أفراد الهيئة العامة للجمارك في منفذ الحديثة من ضبط أكثر من 197 ألف حبة كبتاجون، كانت مُخبأة داخل إرسالية عبارة عن «خيوط عقال».

ووفقا للحساب الرسمي لـ«الجمارك السعودية» في «تويتر»، فقد تم بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات ضبط 3 أشخاص مستقبلي الكمية.