شكرا لقرائتكم خبر عن «سياحة جازان» لـ«الخليج 365»: نتابع قضية الاعتداء على موظفة الاستقبال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد مكي (جازان)

باشر فريق من هيئة السياحة بمنطقة جازان الموقع الذي شهد حادثة الاعتداء على موظفة الاستقبال بأحد الفنادق بمحافظة صبيا، للتحقيق والوقوف على حثيات القضية.

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وأكد لـ«الخليج 365» مدير سياحة جازان عبده مناجي أن فريقا من هيئة سياحة جازان يتابع القضية، مشيرا إلى أن القضية حاليا في النيابة العامة للتحقيق وكشف ملابسات الحادثة، ونوه بأنه في حالة الانتهاء سيتم إصدار بيان بذلك.

وكان مصدر مسؤول في النيابة العامة كشف مباشرة النيابة العامة لإجراءات التحقيق في قضية الاعتداء على موظفة تعمل في أحد الفنادق، وتم تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه شاب يعتدي بالضرب على فتاة تعمل في الفندق.

وشدد المصدر على أن النيابة العامة لن تتهاون في التصدي لمثل هذه التصرفات والتحقيق مع كل من تقتضي المصلحة التحقيق معه للوقوف على حيثيات القضية وسرعة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للوصول إلى حقائق الأمور وإحاطة التحقيقيات للحادثة من جميع جوانبها، والتصرف في هذا الشأن طبقاً لنظام الإجراءات الجزائية.