انخفاض الأمية القرائية في المملكة إلى 5.6%

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض سجلت الأمية القرائية في المملكة انخفاضا إلى 5.6%، نتيجة استخدام أساليب مختلفة في التعليم، وتنفيذ خطط استراتيجية ذات عائد على المدى القصير. وفيما تشارك المملكة مع الأسرة الدولية في اليوم العالمي لمحو الأمية اليوم، تشرف إدارة التعليم المستمر في وزارة التعليم على 2259 مدرسة (بنين وبنات) يستفيد من خدماتها نحو 90 ألف دارس ودارسة، بينما تهدف مراكز الحي المتعلم إلى تمكين النساء في الفئة العمرية من 15 إلى 60 سنة ممن يحملن مؤهل الثانوية فأقل من المهارات المهنية اللازمة التي تؤهلهن للدخول إلى سوق العمل. مراكز الحي المتعلم 305مراكز Advertisements 114,939 مستفيدا منها 94 مركزا لمحو الأمية مدة الدراسة لا تتجاوز شهرين 2476 دارسا ودارسة اجتازوا البرنامج العام الماضي 9253 استفادوا من برامج تعليم الإنجليزية والصينية



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