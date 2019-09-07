الممارس الصحي ملزم برعاية المرضى حتى تسليم المناوبة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل ألزم الممارس الصحي الذي يعمل بنظام المناوبات بالاستمرار في تقديم الرعاية للمرضى والمراجعين لحين بدء المناوبة التي تليه، وفقا للائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية المعدلة التي بدأ العمل بها أمس الأول.
وحددت اللائحة مدة الترخيص للممارسين الصحيين العاملين بالقطاع الصحي الخاص بسنتين على أن يجدد لمدة مماثلة، إضافة إلى مراعاة آلية التعامل مع إساءة معاملة الأطفال عند استقبال حالات العنف الأسري، المعتمدة بقرار من مجلس الخدمات الصحية رقم 32 الصادر في 22 ذي القعدة 1428.
وشددت على أن يتعامل الطبيب عند اشتباهه بوجود حالة أو حادث جنائي أو آثار سمية، باعتبار الملف الطبي والمعلومات المدونة فيه من الملفات السرية.
أماكن مخصصة لإجراء الفحوص أو العلاج:
- منازل المرضى التي تقدم فيها خدمات الرعاية المنزلية
- المدارس التي تقدم فيها خدمات الصحة المدرسية
- الأماكن العامة التي تنفذ فيها الحملات المجتمعية
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