محافظ أحد رفيدة يؤدي الصلاة على الشهيد القحطاني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أدى محافظ أحد رفيدة متعب المتعب وجموع من المصلين بعد صلاة ظهر أمس، بجامع بن صمان بأحد رفيدة الصلاة على شهيد الواجب حسن بن شايع القحطاني، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي.
ونقل محافظ أحد رفيدة تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان لأسرة الشهيد.
كما نقل تعازي أمير منطقة عسير تركي بن طلال لأسرة الشهيد، سائلا الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
من جهتهم، أعرب ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم دفاعا عن هذا الوطن الغالي، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته.
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