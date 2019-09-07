محافظ الأحساء يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد العمران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الأحساء

قدم محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد أمس واجب العزاء والمواساة لعائلة الشهيد وكيل رقيب وليد حسين العمران من منسوبي وزارة الحرس الوطني الذي استشهد في ميدان الشرف والبطولة أثناء قيامه بواجبه دفاعا عن دينه ووطنه في الحد الجنوبي.

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ونقل محافظ الأحساء تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان كما نقل تعازي أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف، ونائبه أحمد بن فهد إلى أسرة الشهيد العمران.

وأكد الأمير بدر خلال تعزيته أن استشهاده في سبيل وطنه لهو وسام فخر واعتزاز لأهله وذويه، داعيا المولى عز وجل أن يكتب النصر والتمكين لقواتنا التي تذود عن حياض الوطن الغالي تحت قيادة الحكومة الرشيدة.

وأعربت أسرة العمران عن خالص شكرهم وتقديرهم لمحافظ الأحساء، على تعزيته في وفاة ابنهم الشهيد وليد العمران، وللقيادة الرشيدة على مشاعرهم ومواساتهم لهم، سائلين المولى جل وعلا أن يديم على هذه البلاد المباركة أمنها واستقرارها.