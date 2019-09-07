أمير المدينة يوجه باستكمال حصر الأوقاف التعليمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - المدينة المنورة

وجه أمير منطقة المدينة المنورة الدكتور فيصل بن سلمان فريق عمل الأوقاف التعليمية بمواصلة التنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة بالأوقاف لاستكمال ما تبقى من حصر الأوقاف التعليمية والمكتبات الوقفية، وإعداد دراسات عنها بهدف تطويرها، والاستفادة منها بما يحقق شروط الواقفين من جهة ودعم التعليم والمكتبات في المدينة المنورة من جهة أخرى، مثمنا في الوقت نفسه جهود أعضاء الفريق التي بذلوها في هذا المجال.

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وأكد خلال لقائه رئيس فريق عمل الأوقاف التعليمية الدكتور أحمد علي وعددا من أعضاء فريق عمل الأوقاف التعليمية وأوقاف المكتبات أهمية الأوقاف في مجالي التعليم والمكتبات ودورهما البارز في تعزيز التعليم بالمنطقة.

وجرى استعراض التقرير المقدم من رئيس وأعضاء الفريق عن واقع الأوقاف التعليمية والمكتبات الوقفية بالمدينة المنورة.

من جانبه أعرب رئيس وأعضاء الفريق عن شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة على دعمه المتواصل وتوجيهاته في سبيل تعزيز وتطوير الأوقاف التعليمية والمكتبات الوقفية بالمدينة المنورة.