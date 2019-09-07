بدء التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل بدأت أمس التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره بدورتها الـ 41 في المسجد الحرام بمكة المكرمة، وذلك بعد اختتام التصفيات الأولية لجميع المشاركين في مقر سكنهم ببرج الساعة، والتي انتقل منها المتأهلون من حفظة كتاب الله تعالى للمرحلة النهائية.

ونوه رئيس لجنة التحكيم الدكتور محمد برهجي بعظمة القرآن الكريم الذي نزل بلسان عربي مبين، وأن الله عز وجل قد تكفل بحفظ كتابه إلى يوم الدين، مستشهدا بقوله تعالى «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون»، مستعرضا طريقة ونظام المسابقة وكيفية احتساب درجاتها، وتحويل منصة التحكيم للمرة الأولى هذا العام من النظام الورقي إلى الالكتروني.

ورفع الشكر لله، ثم لراعي هذه المسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان على ما يقدمانه من دعم ورعاية لكتاب الله وحفظته في مشارق الأرض ومغاربها.

كما أعرب عن شكره لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على جهوده المبذولة ومتابعته الدؤوبة لكل أعمال المسابقة، والتسهيلات المقدمة لجميع المشاركين من أعضاء لجنة التحكيم والمتسابقين.

وقدم شكره للجهات المتعاونة لإنجاح المسابقة، وكذلك الجهات الإعلامية التي شاركت في نقل وإبراز هذه المسابقة على المستوى المحلي والعالمي.

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عن التصفيات النهائية:

• تستمر 3 أيام

• تعقد خلال فترتين صباحية ومسائية

• لجنة تحكيم دولية مختارة من نخبة من أساتذة القراءات وعلوم القرآن

•الاستماع إلى المتسابقين وتقييمهم