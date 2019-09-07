أمير الشرقية: التقنية أسهمت في تقديم الخدمات عبر منصات عالية الموثوقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الدمام

أكد أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف أن التقنية أسهمت في تطوير أسلوب تقديم الخدمات عبر منصات عالية الموثوقية والأمان، لافتا إلى أن الدولة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، تسعى لإيجاد مجتمع رقمي ينافس على المستوى الإقليمي والعالمي.

وبارك خلال لقائه بمكتبه بديوان الإمارة أخيرا، الطالب عبدالله عباجة، أحد منسوبي إمارة المنطقة، للطالب حصوله على درجة الماجستير بتقدير ممتاز من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، في بحث بعنوان «دورة إدارة تقنية المعلومات في تطبيق التعاملات الالكترونية في إمارة المنطقة الشرقية».

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وأضاف أن كل شخص يجب عليه أن يوسع مداركه ومعارفه، ويسخرها في خدمة دينه وبلاده، وألا يدخر جهدا في سعيه لنيل أعلى المراتب، منوها بما توليه القيادة الرشيدة من دعم واهتمام بتطوير رأس المال البشري في القطاع العام، وحرصها على أن يمكنوا من مواصلة تعليمهم في مختلف الدرجات.

وأكد أن التعاملات الالكترونية أسهمت في تحقيق أعلى درجات الموثوقية والأمان في تقديم الخدمة للمستفيدين، مشيدا بالموضوع الذي اختاره الباحث، وحرصه على أن يلامس تطلعات المجتمع، متمنيا سموه له التوفيق.

من جهته قدم الطالب عباجة شكره وتقديره لأمير المنطقة على حرصه واهتمامه ودعمه المستمر لمنسوبي الإمارة، مضيفا أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا توفيق الله ثم دعمه، مضيفا أن الدراسة توصلت في نتائجها إلى أن إمارة المنطقة حرصت على تعزيز حضور التعاملات الالكترونية، وتطبيق الربط الشبكي الآمن والخاص بين محافظات المنطقة، وفرع ومراكز الجهات الحكومية، إضافة إلى تنمية الوعي لدى الموارد البشرية بشكل مستمر بفوائد التحول إلى الأعمال الالكترونية، مع تقديم الدعم عبر الإدارة المعنية للموظفين وسرعة حل المشكلات التي تعترضهم.