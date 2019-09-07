120 سيدة في مبادرة التدريب والتوجيه القيادي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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خرجت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 31 متدربة ضمن الدفعة الثانية من النساء الملتحقات بمبادرة التدريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية، خلال دفعة الشهر الحالي في القيادات الوسطى، و30 مشاركة في القيادات العليا، كما سبق أن تخرجت في يوليو الماضي 59 متدربة.

وتعد هذه المبادرة إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، وتستهدف تدريب 1700 من النساء العاملات في القطاع الخاص والعام بالتدريب والتوجيه الشخصي بهدف ترقيتهن لمناصب قيادية أعلى.

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وتهدف المبادرة إلى الإسهام في التأهيل القيادي للنساء العاملات في القطاع الخاص وتمكين المرأة قياديا لتهيئة أكبر عدد من القياديات السعوديات لقيادة شركات القطاع الخاص ولرفع الوعي بقيادة المرأة ونقل صورة دقيقة عن دعم الوزارة للطاقات النسائية، كما يهدف البرنامج إلى بناء شبكة علاقات مهنية بين المشاركات في البرنامج للدعم المهني وتقديم النصح والمشورة والتحفيز بما يضمن تطورا مهنيا مستقبليا سريعا وفعالا للمشاركات.

يذكر أنه سيتم قريبا تدريب قياديات في القطاع الحكومي في البرنامج نفسه جنبا إلى جنب مع قياديات القطاع الخاص، ويسر الوزارة دعوة منشآت القطاع لدعم مشاركة المرأة في سوق العمل وتعزيز حصتها في المناصب القيادية من خلال ترشيح منسوباتها للبرنامج.

تشمل الدورة محاور عدة: