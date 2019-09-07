استبدال 86 ألف وحدة إنارة تقليدية بـLED في شوارع الشرقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الدمام

انتهت أمانة المنطقة الشرقية من المرحلة الأولى من مشروع استبدال وحدات الإنارة التقليدية بوحدات إنارة LED التي تمثل 75% من المشروع، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030، حيث استبدلت الأمانة بالتعاون مع الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة «ترشيد» من خلال الإدارة العامة للكهرباء والإنارة بوكالة التعمير والمشاريع في الأمانة وحدات الإنارة التقليدية بوحدات إنارة LED، ضمن أعمال تطوير إنارة الشوارع بالمنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمانة محمد الصفيان أن الأمانة حظيت بأكبر مشروع بالمرحلة الأولى نظرا لجاهزية البنية التحتية ووجود قاعدة بيانات ساعدت على إنهاء أعمال الرفع المساحي وعمل الدراسات الضوئية بدقة عالية، لافتا إلى أن المرحلة الأولى تضمنت حاضرة الدمام وتشمل مدن الدمام، والخبر، والظهران بإجمالي 115000 وحدة إنارة، إذ جرى استبدال 86000 وحدة إنارة تقليدية.

أبرز أهداف المشروع