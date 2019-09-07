تحويل شارع الجزائر إلى مخرج رئيس لعتيبية مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة
تتجه أمانة العاصمة المقدسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إلى تحويل شارع الجزائر بحي العتيبية في مكة المكرمة إلى مخرج رئيس للحي، من خلال توحيد الاتجاه فيه نزولا إلى الحجون، وذلك ضمن مشروع تطويري لشارع العتيبية العام.
وطبقا لمعلومات حصلت عليها «مكة» فإن توحيد الاتجاه بشارع الجزائر تصاحبه أعمال تطويرية للشارع كإزالة الجزيرة الوسطية فيه وتعريض الشارع يمينا ويسارا، إضافة إلى تجديد الأرصفة، وعمل أحواض زراعية فيه وإنارته بالطاقة الشمسية.
وأشارت المعلومات إلى أن مدخل شارع العتيبية الرئيس سيكون كما هو من جهة شارع الأندلس، ليكون شارع الجزائر مخرجا رئيسا للحي، كما أن المشروع القائم بشارع العتيبية سيعمل على تحسين صورة الشوارع الداخلية للحي، وفتح بعض الشوارع المغلقة، من أجل تحرير الحركة المرورية فيه، وخلق بيئة مثالية للشارع مغايرة لما كان عليه سابقا.
الأعمال المصاحبة لتحويل شارع الجزائر إلى مخرج:
- توحيد الاتجاه
- إزالة الجزيرة الوسطية
- تعريض الأرصفة
- إنارة بالطاقة الشمسية
- مواقف جانبية للسيارات
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