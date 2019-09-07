«نزاهة» تشارك في اجتماع رؤساء أجهزة مكافحة الفساد بسلطنة عمان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تشارك المملكة، ممثلة في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، بوفد يرأسه رئيس الهيئة مازن الكهموس في الاجتماع الخامس لرؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي سيعقد في سلطنة عمان الشقيقة الاثنين المقبل.

وسيتناول الاجتماع عددا من الموضوعات، منها مناقشة توصيات ورشة العمل الخليجية حول التجارب الدولية في قياس الشفافية والنزاهة وتأثيرها في السياسات العامة لمكافحة الفساد، إلى جانب مقترح إيجاد مؤشر خليجي لمدركات الفساد، ومشروع اتفاقية مجلس التعاون لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ومناقشة مشروع جائزة مجلس التعاون للتميز في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد في دول المجلس، وكذلك مناقشة القانون الاسترشادي لحماية المال العام لدول المجلس، وإعداد فقرة عن الشفافية وحماية النزاهة لإدراجها ضمن التقرير السنوي الذي تصدره الأمانة العامة عن حقوق الإنسان في دول المجلس.

وتأتي المشاركة استجابة لتوصيات الاجتماع التمهيدي لرؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة، ومكافحة الفساد بدول المجلس، الذي عقد في الرياض بتاريخ 4 /5/ 1434، الموافق 18/ 3/ 2013، بناء على اقتراح ودعوة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة، كما وافق على قراراته المجلس الوزاري لمجلس التعاون في دورته (127) بتاريخ 23 /7/ 1434، الموافق 1 /6/ 2013، ومن أهمها تكوين لجنة وزارية تجتمع سنويا من رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون الخليجي.