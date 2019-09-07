انقطاع الاتصال مع وحدة هبوط في مهمة للقمر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بعد ساعات من انتهاء محاولة لإنزال مركبة فضاء بالقرب من القطب الجنوبي غير المستكشف بالقمر بالفشل على ما يبدو في وقت مبكر أمس، حث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي العلماء على التمسك بالتفاؤل.

وقال مودي في كلمة إلى الأمة بثها التليفزيون «لقد اقتربتم.. تحلوا بالثبات وانظروا إلى الأمام».

وانقطع الاتصال بين وحدة الهبوط فيكرام والمحطة الأرضية في مدينة بنجالورو جنوب الهند قبل دقائق من الموعد المقرر لهبوطها على منطقة لم تستكشف من قبل من القمر في الساعات الأولى فيما كان سيعد انتصارا لبرنامج الفضاء الهندي.