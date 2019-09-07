إعصار «لينج لينج» يتسبب في خسائر كبيرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - سول

لقي شخص حتفه وانقطع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل، وتضررت عشرات المباني في كوريا الجنوبية جراء الإعصار «لينج لينج» أمس، كما ألغت شركات الطيران مئات الرحلات الجوية.

وذكرت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية أن امرأة توفيت بسبب الرياح العاتية في منطقة بورييونج، جنوب غرب العاصمة سول.

وتسبب الإعصار في انقطاع التيار الكهربائي عن 30 ألف منزل في جزيرة «جيجو» جنوب البلاد، وفي إقليم «جيولا»، جنوب غرب، ودمر 40 منزلا أخرى.