نشطاء المناخ يحتلون السجادة الحمراء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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احتل المئات من المتظاهرين المناهضين للتغير المناخي السجادة الحمراء في مهرجان فينيسيا السينمائي أمس، قبل ساعات من مراسم ختامية لتوزيع الجوائز.

ووقف نحو 300 شخص يرتدون ملابس بيضاء ويرفعون أعلاما ولافتات على المساحة التي عادة ما يقف فيها نجوم السينما ليتم التقاط الصور لهم.

وشارك أيضا أنصار حملة «لا للسفن الكبيرة» في فينيسيا، الذين يعارضون سير السفن الكبيرة في بحيرة فينيسيا، في المظاهرة التي بدأت فجر أمس.